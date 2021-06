YouTube, stop alla pubblicità su politica, scommesse e alcool

Google dice basta a certi tipi di pubblicità in testata ai video di YouTube: stop agli annunci politici ed elettorali, alla promozione di bevande alcoliche e di farmaci che richiedono prescrizione, nonché al mondo delle scommesse. Un repulisti deciso per rendere il servizio di video-streaming sempre migliore e adatto ad un pubblico ampio, senza correre il rischio di comunicare nulla che possa colpire negativamente gli utenti. Queste le parole rilasciate da un portavoce di Google:

Controlliamo regolarmente i nostri requisiti pubblicitari per assicurarci che soddisfino sia gli inserzionisti sia gli utenti. Riteniamo che questo aggiornamento si baserà sulle modifiche apportate lo scorso anno al processo di prenotazione dei masthead e porterà ad un'esperienza migliore per gli utenti.

La testata posizionata nella parte alta della pagina web di YouTube è, per Google, quella che genera maggiori profitti (e basta vedere gli ultimi dati trimestrali per rendersi conto di quanto valgano) poiché rappresenta lo spazio più visibile di tutti. Nonostante ciò, la decisione da parte della società di Mountain View pare essere stata presa, ed è già definitiva: i cambiamenti sono effettivi sin da subito. Insomma, non troveremo più una testata come quella riprodotta a seguire, che tanto aveva fatto discutere negli Stati Uniti e non solo: