Si tratta sostanzialmente di uno stand che al suo interno ospita un posto a sedere. Di fronte trova posto un monitor, e il tutto è corredato da luci, sensori di profondità e telecamere in grado di ricostruire la scena nella sua complessità e tridimensionalità . Qualche fortunato ha già potuto provare questa tecnologia, che per adesso è ben lontana dal trovare applicazione su vasta scala.

Per ora esiste una cabina video prototipale, ma nei pochi secondi in cui se ne è parlato durante il Google I/O, il progetto ha immediatamente fatto capire la sua portata. Riguardo alla sua introduzione a livello globale, beh... la strada da fare è ancora lunghissima.

Tra le novità più avveniristiche introdotte da Google c'è un progetto in via di sviluppo chiamato Google Starline . La promessa è di portare le videoconferenze ad un livello successivo, che potremmo definire di tipo olografico , o addirittura una sorta di iper-telepresenza secondo la definizione Google, che ad oggi abbiamo visto solamente nei migliori film di fantascienza. Di che si tratta di preciso?

L'azienda ha offerto al pubblico uno sguardo virtuale al progetto Starline oggi durante la sua conferenza. Ma Starline è ancora solo un concept, dunque è piuttosto improbabile che possa trovare applicazione in Google Meet per diversi anni, ma è questo l'ambizioso obiettivo.

Il risultato finale può essere descritto in modo semplice. Sarà come guardare qualcuno attraverso una finestra, apparentemente magica! Poiché dall'altra parte il nostro interlocutore si presenterà in dimensioni reali e soprattutto in tre dimensioni. Il tutto senza bisogno di occhiali o altro hardware particolare.

Sebbene il progetto possa sembrare figlio della pandemia, in realtà la sua progettazione è cominciata diversi anni fa e solo di recente sono stati eseguiti diversi test con aziende partner. Google sta pianificando ulteriori prove durante l'anno in corso e molto probabilmente saranno condivisi nuovi dettagli entro la fine dell'anno. Stay tuned!