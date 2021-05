Google: le attività di calcolo "scelgono" dinamicamente i data center più green

Google è stata la prima a diventare carbon-neutral nel lontano 2007, e dal 2017 ad oggi utilizza unicamente energia pulita per alimentare i suoi data center. Di questo e dei prossimi obiettivi ha parlato l'azienda di Mountain View nel corso del keynote di apertura dell'edizione 2021 del Google I/O.

A partire dalla de-carbonizzazione completa del consumo di elettricità quotidiano, anzi, orario. Le attività di elaborazione dati non sono vincolate ad uno specifico luogo fisico (ovvero ad un determinato data center), e possono essere spostate dinamicamente da un data center all'altro sulla base della disponibilità che quel centro ha di energia carbon-free. Così è possibile lasciar lavorare i data center che in quel preciso momento della giornata sfruttano l'energia proveniente dal Sole o dal vento, ad esempio, o anche l'energia geotermica. L'obiettivo è quello di essere completamente indipendenti dai combustibili fossili entro il 2030.

Già Google è in grado di spostare certe attività nei momenti della giornata in cui l'energia da fonti rinnovabili è disponibile, ed ora lo spostamento da un luogo all'altro rappresenta un nuovo capitolo del carbon-aware computing. La piattaforma elabora previsioni per stimare di quanta energia la rete avrà bisogno per effettuare i calcoli richiesti (dai video di YouTube alle foto, fino all'uso di Google Maps) e il sistema sarà in grado di deviare i calcoli verso gli orari e i centri in cui c'è maggior disponibilità di energia pulita.