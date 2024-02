Electronic Arts licenzia 670 dipendenti, chiude un team e cancella uno Star Wars

Il lungo e doloroso percorso di ristrutturazione imboccato da buona parte del settore dei videogiochi continua prosegue a forza di licenziamenti e di progetti cancellati. Due giorni fa è arrivato l'annuncio del taglio di 900 posti di lavoro in casa Sony Interactive ed è di ieri la notizia del licenziamento di 670 dipendenti di Electronic Arts - all'incirca il 5% della forza lavoro della compagnia - dovuto in parte alla chiusura del team Ridgeline Games e in parte alla cancellazione dello sparatutto dedicato a Star Wars targato Respawn Entertainment.



Non è la prima volta che Electronic Arts effettua forti tagli al personale. Nel marzo dell'anno scorso la compagnia ha lasciato a casa quasi 800 dipendenti, all'epoca il 6% dell'organico complessivo, con l'obiettivo di concentrare gli sforzi sui progetti considerati potenzialmente più remunerativi. In seguito, inoltre, ha licenziato 50 dipendenti di Bioware, destando qualche preoccupazione sul futuro di Dragon Age: Dreadwolf e del nuovo capitolo della serie Mass Effect benché la mossa sia stata giustificata con la necessità di rendere più agile il lavoro.

Che Ridgeline Games non fosse in buone acque si era già intuito la scorsa settimana quando Marcus Lehto - uno dei creatori di Halo e co-fondatore dello studio di sviluppo con sede a Seattle - ha abbandonato la nave. Sembra però che non fosse a conoscenza dei piani di Electronic Arts di chiudere del tutto la software house, tra l'altro fondata appositamente nel 2022 per seguire i lavori relativi alla campagna single player del prossimo Battlefield.



Con la chiusura del team, confermata ufficialmente dalla presidente di EA Entertainment Laura Miele, lo sviluppo dei contenuti single player dei nuovi capitoli della serie Battlefield passa interamente nelle mani di Criterion Games. Nel mentre parte dello staff di Ridgeline Games continuerà a lavorare per Electronic Arts ma sarà ricollocato tra le fila di Ripple Effect, uno studio di Los Angeles che sta lavorando su un progetto multiplayer sempre legato alla serie Battlefield.

Come anticipato, parte dei licenziamenti dipende dalla cancellazione dello sparatutto in prima persona di Respawn Entertainment, ambientato nell'universo di Star Wars. Quest'ultimo, però, resta comunque al centro del lavoro della software house, impegnata nello sviluppo di uno strategico basato sull'immaginario creato da George Lucas e sul seguito di Star Wars Jedi: Survivor, con tutta probabilità al sicuro dal rischio di cancellazione visto il successo dei primi due capitoli della serie.



Inoltre chi apprezza gli sparatutto in prima persona a tema Star Wars può consolarsi con Star Wars: Dark Forces Remaster, disponibile da ieri su Steam al prezzo di 28,99 euro. Meccaniche e grafica non sono certo all'ultimo grido, ma Nightdive Studios ha fatto un buon lavoro nel ripulire e migliorare il titolo che ha dato il via alla celebre serie Jedi Knight.