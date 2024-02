Call of Duty Mobile Warzone: rivelati data di lancio, contenuti e modalità di gioco

Call of Duty: Warzone Mobile sarà disponibile per i dispositivi iOS e Android di tutto il mondo a partire dal 21 marzo, ovviamente in formato free-to-play. Sarà quindi sufficiente scaricarlo per poter giocare con altri 120 giocatori in modalità Battle Royale su Verdansk, la mappa di debutto dell'originale Warzone, oppure con 48 giocatori in modalità Ritorno su Rebirth Island, obiettivo sbloccato grazie al raggiungimento dei 45 milioni di pre-registrazioni. E sarà anche possibile affrontare diverse mappe multigiocatore classiche in modalità come il Deathmatch a squadre.



Inoltre nel comunicato ufficiale rilasciato da Activision Blizzard si parla della condivisione del sistema di progressione e della lista amici con le versioni PC e console del gioco, della possibilità di personalizzare quasi ogni aspetto dell'interfaccia e di opzioni grafiche pensate per consentire ai giocatori di puntare sulle prestazioni, sulla resta estetica o sull'equilibrio tra questi due aspetti. Nessuna rinuncia, quindi, per un'esperienza mobile che includerà anche la chat di prossimità per ascoltare le comunicazioni dei nemici e la death chat scambiare cortesie di ogni sorta con i nemici che abbiamo o che ci hanno appena eliminato.