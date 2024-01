Doom gira anche sui... Batteri intestinali!

Proprio quando pensi che la questione “porting di Doom sulle piattaforme più improbabili” abbia raggiunto l’apice, arriva una ricercatrice che è riuscita a farlo girare su... dei batteri intestinali, nientemeno. E no, non intendiamo simulazioni digitali di batteri intestinali, ma veri organismi cellulari - E.coli, per la precisione.

Sostanzialmente la ricercatrice, Lauren Ramlan in forze al MIT, ha creato una parete di cellule di E.coli e li ha “trasformati” in pixel iniettando proteine fluorescenti. Ne risulta un “display organico” da 32x48 pixel, con una profondità di colore di appena 1 bit, ma del resto è una ricerca scientifica sperimentale, non certo il sostituto del monitor di un PC gaming... Insomma, tecnicamente è vero che il gioco di id Software non gira sui batteri, visto che l'elaborazione effettiva avviene su un dispositivo esterno, ma si può fare la stessa osservazione per altri porting incredibili tentati in passato.

Anche perché il framerate è talmente basso da rendere il tutto completamente ingiocabile: 0,0025 frame al secondo, ovvero 9 ore per ogni frame! I batteri ci mettono infatti 70 minuti per “renderizzare”, o illuminare correttamente, tutta l’immagine, e poi richiedono altri 60 minuti per tornare allo stato normale da cui si può ripartire per il fotogramma successivo. Secondo le stime dell’autrice della ricerca, con questo frame rate servirebbero 600 anni per completare il gioco - e con una qualità grafica che renderebbe praticamente impossibile progredire in modo sensato: