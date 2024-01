Licenziamenti tech, nuovi tagli annunciati da eBay, TikTok e Riot Games

Anche eBay, TikTok e Riot Games si uniscono all’apparentemente interminabile ondata di licenziamenti che da poco più di un anno sta affliggendo il settore tech: Riot ha annunciato la manovra in modo ufficiale, parlando di circa 530 dipendenti coinvolti, pari a circa il 10% dell’organico complessivo. Lo studio, responsabile di uno dei giochi più famosi dell’ultimo periodo, ovvero League of Legends, ha detto di voler cambiare approccio e concentrarsi su pochi progetti ad alto impatto, con l’obiettivo di assicurarsi un futuro più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Riot dice che alcuni degli investimenti fatti in tempi recenti non hanno fruttato come si sperava; probabilmente il riferimento è ai progetti annunciati nel 2019, in occasione del decimo anniversario dello studio, che puntavano ad ampliare il franchise di LoL in nuovi giochi e tipologie di contenuti, come per esempio la serie animata su Netflix. La seconda stagione di quest’ultima, comunque, rimane confermata, con appuntamento a novembre.