Nintendo Switch 2: tra annuncio e commercializzazione passerà poco tempo

Furukawa ha dichiarato che in quell'occasione l'annuncio era stato fatto poiché la società aveva bisogno di far sapere che Nintendo avrebbe continuato a concentrarsi sul business hardware e non solo sul comparto gaming in senso stretto, pertanto quel divario di tempo è stato un caso speciale.

Sebbene al momento non si sappia nulla della nuova Switch abbiamo un'unica certezza, ossia che non uscirà durante l'anno in corso. A breve potremo giocare a nuovo capitolo di Zelda, il cui arrivo avverrà tra pochi giorni e che si spera possa dare un piccolo stimolo alle vendite.

Eppure, dopo 6 anni dal suo debutto è arrivato il momento di guardare con più attenzione alla console di prossima generazione, Switch 2, che in modo ancora sporadico, ha iniziato a essere protagonista di alcuni rumor. Uno degli ultimi in ordine temporale è arrivato a settembre dello scorso anno a opera di un presunto dipendente Nvidia, che avrebbe confermato l'esistenza di hardware specifico per la prossima console di casa Nintendo.