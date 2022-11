Gaming in Italia: PS4, FIFA e retrogaming tra le passioni degli italiani

Il mercato del gaming è un settore in sempre più rapida espansione anche in Italia, dove nel 2021 ha raggiunto un giro d'affari di oltre 2,2 miliardi di euro, stando ai dati pubblicati a marzo da IIDEA. Il gaming è una passione che ormai riguarda trasversalmente tutta la popolazione e a darci qualche dettaglio in più sulle abitudini degli italiani ci pensa un nuovo studio commissionato da Subito. All'interno dello studio si prende in esame il periodo che va dallo scorso 1 settembre al 15 ottobre, durante il quale si è registrata una crescita di traffico del 29,6% all'interno della categoria Console e Videogiochi del noto portale specializzato nel mondo dell'usato. Il boom dell'usato nel mondo del gaming, si apprende dall'analisi, è ancora figlio degli effetti della pandemia, quando la carenza di console presso i canali di distribuzione tradizionali ha avvicinato molte persone al mondo degli acquisti di seconda mano, andando a creare delle vere e proprie nuove abitudini. D'altronde il primo contatto con l'usato ha reso questa opzione una delle prime scelte per moltissime persone che oggi si avventurano alla ricerca di nuovi accessori, giochi o console da acquistare, attratti dalla possibilità di risparmiare qualcosa, a patto di prendere le giuste precauzioni in fase di acquisto. Ma quali sono le ricerche più gettonate tra gli italiani? Ecco cosa ci racconta lo studio.

PLAYSTATION TRA LE PIÙ CERCATE, MA SPUNTA ANCHE IL GAME GEAR

PlayStation è sempre il brand più popolare tra le ricerche degli italiani, ma su Subito gli utenti non puntano direttamente PlayStation 5 - la cui scarsa disponibilità continua a rappresentare un problema -, bensì vanno alla ricerca di una soluzione che permetta di coniugare l'accesso ad un catalogo di giochi sufficientemente ampio e il giusto prezzo, ovvero PlayStation 4. Lo diciamo spesso su queste pagine, la next gen non ha ancora ingranato, quindi la console di precedente generazione continua a rappresentare una scelta ancora sensata, dal momento che molti giochi - tra cui il nuovo God of War Ragnarok che abbiamo appena recensito - escono ancora sulla piattaforma. PS5 si posiziona invece al secondo posto per quanto riguarda le ricerche, mentre Switch si conferma stabile al terzo posto. La vera sorpresa è invece rappresentata da un quarto posto abbastanza insolito, visto che qui troviamo niente meno che il Sega Game Gear, la famosa console portatile che nei primi anni '90 aveva provato - senza troppo successo - ad attaccare il monopolio di Nintendo e del suo Game Boy. Xbox ottiene solo il quinto posto all'interno delle piattaforme più ricercate, mentre torna in auge un nome ormai scomparso da tempo, ovvero quello di PS3, anche se in questo caso parliamo di un piazzamento leggermente esterno alla top 10. Si tratta comunque di un dato interessante che, associato al risultato del Game Gear, sottolinea come gli italiani stiano diventando sempre più interessati al mondo del retrogaming e al recupero delle piattaforme di un tempo.

SOFTWARE: FIFA E POKÉMON DUE CERTEZZE ASSOLUTE

Passando invece ai giochi, la classifica italiana conferma ancora una volta l'amore che i videogiocatori hanno per il pallone, visto che FIFA 23 è il termine di ricerca più utilizzato. Al secondo posto troviamo invece Pokémon, una serie ormai intramontabile - a giorni usciranno i titoli di nona generazione che abbiamo provato in anteprima -, mentre al terzo ritorna la serie FIFA con FIFA 22. Il tema del retrogaming ritorna in settima posizione con la comparsa della chiave di ricerca Arcade, ma sembra che gli italiani puntino principalmente a titoli più recenti, dal momento che in classifica troviamo anche nomi come Elden Ring e Gran Turismo 7, rispettivamente al quinto e all'ottavo posto. Tra gli altri nomi più cercati non mancano anche Zelda (sesto posto), The Last of Us (nono posto) e Sekiro (decimo posto).