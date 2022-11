Gears of War in arrivo su Netflix: in lavorazione film e serie animata

Netflix ha annunciato la novità ieri, in occasione del sedicesimo anniversario dell'uscita del primo Gears of War , che ha introdotto l'ormai leggendario personaggio Marcus Fenix ed è stato una pietra miliare nello sviluppo del sottogenere dei "cover shooter". Le uniche cose che sappiamo sono che prima arriverà il film, in seguito ci sarà la serie animata. Vale la pena osservare che l'immagine di annuncio di Netflix, che vedete riproposta qui sopra, ricorda la copertina ufficiale del primo capitolo della serie e mostra Marcus Fenix in primissimo piano, sicché è lecito pensare che in qualche modo sarà coinvolto nelle storie che racconterà il colosso dello streaming.

Pare che sarà Gears of War il prossimo grande franchise di videogiochi a espandersi nel mondo della televisione : Netflix ha annunciato una partnership con The Coalition, lo studio di Microsoft che si occupa del franchise da quando è stato acquisito dal colosso di Redmond, per la produzione di un film live action e una serie animata . Per il momento i dettagli su cast e trama sono praticamente inesistenti.

Nell'arco di questi diciassette anni ne sono usciti tanti, di contenuti ambientati nell'universo di Gears of War: cinque capitoli della saga principale di videogiochi, svariati spin-off e prequel, libri, fumetti e perfino giochi da tavolo. Non è la prima volta che si tenta di imbastire un adattamento cinematografico: in effetti il primo tentativo risale addirittura al 2008, appena un paio d'anni dopo l'uscita del primo videogioco, ma non si è mai concretizzato. In quegli anni, si potrebbe argomentare, Hollywood non aveva ancora trovato una buona formula per la conversione affidabile dalla console al grande schermo.

Nel suo annuncio, Neflix precisa che "altre storie potrebbero seguire". Vale la pena ricordare che recentemente un altro grande franchise d'azione e grande esclusiva Microsoft, Halo, ha ricevuto il suo adattamento televisivo; se ne è occupata Paramount Plus, non Netflix, e la ricezione da parte del pubblico non è stata delle migliori. Le principali critiche si sono concentrate sulla rappresentazione di Master Chief, che deriva in modo troppo significativo a livello emotivo e caratteriale dalla versione che i fan hanno imparato a riconoscere e apprezzare nei giochi.