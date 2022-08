Facebook Gaming ridimensionato: l'app chiuderà ad ottobre

L'app era infatti un hub utilizzato da utenti e streamer per potersi incontrare con più facilità e per organizzare al meglio l'accesso ai contenuti gaming, offrendo quindi uno strumento di interazione notevolmente più efficace rispetto a quanto accadrà a partire dal prossimo 28 ottobre. È chiaro quindi che questa mossa porterà diversi creatori di contenuti a rivedere la propria strategia e a puntare su piattaforme più consolidate come Twitch o YouTube, seppure quest'ultima non sia ancora in grado di offrire un'esperienza d'uso pensata per la creazione e fruizione di contenuti live al pari del rivale viola.