Nintendo Switch, lotta all'emulazione dei giochi su PC con il sistema Denuvo

Il comunicato stampa evidenzia i vantaggi che gli sviluppatori avrebbero utilizzando il sistema di protezione, soprattutto per quanto riguarda i titoli multipiattaforma. :

Le console Nintendo soffrono da tempo di problemi di pirateria e Switch non è da meno. Anche se un gioco è protetto da pirateria nella sua versione PC, la versione rilasciata su Switch può essere emulata dal day one e giocata su PC, aggirando quindi le forti protezioni offerte nella versione PC. Questo può accadere con uno qualsiasi dei numerosi giochi disponibili per Switch.

Impedendo la pirateria su Switch e bloccando le emulazioni non autorizzate su PC, gli studi possono aumentare le proprie entrate durante la finestra di lancio del gioco, che è il periodo più importante per quanto riguarda la monetizzazione. La Nintendo Switch Emulator Protection garantirà che chiunque voglia giocare al gioca debba acquistare una copia legittima.