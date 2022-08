Call of Duty senza rivali? Google, Ubisoft e Riot non concordano con Sony

Stando a quanto emerso dall'audizione, Sony si è espressa in maniera fortemente contraria rispetto l'acquisizione di Activision Blizzard , affermando che alcune serie in mano al publisher sono troppo importanti per poter essere accentrate su un solo concorrente del settore - Microsoft, in questo caso - in quanto praticamente insostituibili. In realtà questo commento riguarda esclusivamente Call of Duty , un brand che secondo Sony è ormai talmente radicato nell'immaginario collettivo da poter essere considerato un vero e proprio sinonimo di sparatutto in prima persona .

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha messo in moto le agenzie antitrust di diversi Paesi del mondo e proprio in questi giorni si sta svolgendo un'audizione in Brasile da parte del Council for Economic Defense , il quale sta indagando sui possibili effetti dell'operazione all'interno del mercato videoludico ( qualcosa di simile dovrebbe avvenire a breve anche in UK ).

CALL OF DUTY? HA TANTI RIVALI

Secondo Ubisoft, ad esempio, Call of Duty ha diversi rivali come Battlefield, Apex Legends, PUBG e Rainbow Six, mentre se si va a guardare al pacchetto completo di Activision Blizzard (che però non è stato menzionato da Sony) è possibile notare come lo stesso World of Warcraft debba contare sulla concorrenza di Blade & Soul e Elder Scrolls Online. Peccato però che quest'ultimo faccia comunque parte del pacchetto già in mano a Microsoft.

Anche Riot Games menziona alcune alternative a Call of Duty, facendo i nomi di Valorant, Battlefield, Counter Strike, Rainbow Six e Apex Legends, mentre per quanto riguarda WoW cita Final Fantasy XIV Online, Rift, Runescape e TERA. Dello stesso parere anche Google, che vede in Battlefiled, Rainbow Six e Counter Strike i rivali di CoD, mentre Lost Ark, ESO e Guild Wars 2 quelli di WoW. Anche altre realtà come Bandai Namco e Nuuvem hanno dato risposte simili, mentre Warner Bros., Amazon e Apple sono rimaste più vaghe o hanno del tutto evitato di rispondere alla questione.

In generale emerge che anche per quanto riguarda la componente mobile - rappresentata dai titoli di King - è soggetta a forte concorrenza, visto che il famoso Candy Crush deve vedersela con giochi come Puzzle Quest, Bejeweled e tantissimi altri titoli mobile.