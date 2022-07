Nella serata di ieri si è tenuta la decima edizione degli Italian Game Awards, l'evento nel quale viene premiata l'eccellenza del videogioco made in Italy, sempre più presente anche nel panorama mondiale.

Ad aggiudicarsi il titolo di Best Italian Game è stato Hot Wheels Unleashed realizzato da Milestone, una realtà ormai consolidatissima nella scena racing internazionale grazie a serie di successo come Ride, MotoGP e molte altre ancora. Il premio Best Innovation è stato Martha is Dead della toscana LKA, mentre a vincere il premio di Best Italian Debut è stato Vesper di Cordens Interactive, di cui vi abbiamo parlato in occasione del lancio.

Per quanto riguarda le altre categorie, ad aggiudicarsi il premio di Outstanding Italian Company è stato Nacon Studio Milan, il team che lo scorso anno ha realizzato l'apprezzatissimo Rims Racing, mentre per la categoria Outstanding Individual Contribution è stato premiato Ivan Venturi, storica figura del panorama videoludico italiano in attività dal 1987 sino al 2016.