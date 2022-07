Dopo averne visto la silhouette sulle maglie del PSG, che pure è una squadra di calcio (il marchio "Air Jordan" è proprietà della Nike), non è una sorpresa quindi trovarlo sulla copertina del principale gioco di basket. 2K Games infatti ha annunciato oggi, con tanto di trailer dedicato, che "His Airness" Michael Jordan sarà protagonista sulle copertine di NBA 2K23 (in uscita il 9 settembre ), e precisamente quelle della Michael Jordan Edition e della NBA 2K23 Championship Edition .

Michael Jordan non è solo uno dei cestisti più forti di sempre, ma in generale una delle icone sportive più importanti della storia in assoluto, con un impatto globale che ancora oggi lo rende, a quasi vent'anni dal ritiro definitivo (avvenuto al termine della stagione 2002-03), una figura riconoscibile, il primo vero atleta super-star, quello che ha aperto la strada battuta poi da Messi e soprattutto da Cristiano Ronaldo per intenderci, fatta di prestazioni e numeri stellari e tanto merchandising.

Non è un caso, ovviamente, che 2K abbia scelto proprio NBA 2K23 per rispolverare il mito di Jordan, che si è affermato proprio col 23 sulla casacca. Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy di NBA 2K, ha espresso così il proprio entusiasmo per la scelta appena svelata:

"Dopo aver reso il 23 il numero più riconoscibile nel mondo sportivo, era giusto che per NBA 2K23 presentassimo la Michael Jordan Edition.



Siamo inoltre entusiasti di introdurre una nuova edizione premium del gioco, la NBA 2K23 Championship Edition, poiché nessun altro giocatore impersona la parola 'campione' come Jordan. Questa versione in edizione limitata offrirà ai giocatori anche l'opportunità di seguire le azioni sul campo per tutta la stagione grazie a un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass incluso. Non vediamo l'ora di festeggiare l’uscita di questo gioco con la comunità il 9 settembre".