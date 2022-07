Gli Italian Game Awards stanno per entrare nel vivo e questa sera si terrà l'evento in diretta streaming che proclamerà i vincitori di uno dei più importanti eventi italiani dedicati all'industria dei videogiochi.

La cerimonia, come annunciato in precedenza da IIDEA, si terrà oggi a partire dalle 19:00 sui canali ufficiali di First Playable, e questa sarà l'occasione per scoprire sia chi si aggiudicherà i premi nelle 5 categorie scelte - tra cui l'ambito Best Italian Game -, ma anche per dare uno sguardo a trailer inediti dedicati ai titoli italiani in uscita nei prossimi mesi.

Ricordiamo che gli Italian Game Awards daranno il via anche a First Playable, l’evento business organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission, che mira a mettere in contatto gli sviluppatori italiani con gli editori e gli investitori internazionali. First Playable e la premiazione degli Italian Video Game Awards 2022 si svolgeranno agli Arsenali della Repubblica di Pisa.

L'evento potrà essere seguito in diretta streaming tramite il canale Twitch ufficiale di First Playable che trovate direttamente a questo link. Appuntamento quindi alle 19:00 per le premiazioni, mentre qui di seguito trovate la lista completa delle nomination per ogni categoria.