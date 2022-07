DAL 2024 ADDIO FIFA, INTER SOLO SU EFOOTBALL

Il comunicato è molto chiaro su un aspetto, che è quello che interesserà maggiormente i tifosi del club nerazzurro: "La partnership vedrà l'Inter presente esclusivamente in eFootball e in nessun altro videogioco calcistico a partire da luglio 2024". Già questa è una notizia shock, per gli appassionati e per EA Sports e la serie Fifa, ma l'accordo prevede pure che Konami si inserisca nell'ambito dei diritti commerciali, di immagine e di utilizzo, con lo status di:

Global Football Videogame Partner

Global Video Game Partner

Training Kit Back Partner, con il logo eFootball che dalla prossima stagione apparirà sul retro della divisa di allenamento e del kit pre match utilizzato nel riscaldamento pre partita

Youth Development Centre Partner, con Interello - il centro sportivo di Inter Women e del settore giovanile - che sarà conosciuto come Konami Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti.

L'Inter entrerà a far parte della serie eFootball dalla versione 2.0.0 in poi, corredata di diritti per l'utilizzo di:

nuova divisa ufficiale

kit di allenamento brandizzati

stadio di San Siro.

La collaborazione infine prevede che l'Inter si integrerà anche nella serie di tornei ed eventi eSports di Konami, tra cui l'eFootball Championship Pro che si è concluso lo scorso fine settimana.