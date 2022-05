BioShock: The Collection è gratis sull'Epic Game Store

Per chi non lo sapesse, il titolo raccoglie l'intera trilogia di BioShock, e quindi il capitolo originale uscito nel 2007, il seguito datato 2010 e infine BioShock Infinite del 2013. Il tutto è condito con il pacchetto completo dei relativi DLC e l'aggiunta di documentari che approfondiscono lo sviluppo dei titoli.

SCARICARLO GRATIS È FACILISSIMO

Per riscattare la propria copia gratuita del gioco su PC, la procedura è sempre la stessa, ed è semplicissima. È sufficiente accedere all'Epic Game Store (dal launcher o anche dal link che trovate in FONTE) col proprio account e procedere al download, oppure creare un account nel caso in cui non se ne possieda già uno.

Dopo Borderlands 3, regalato la scorsa settimana, l'Epic Game Store mette quindi a segno un altro colpaccio: la politica molto aggressiva di questi anni ha sicuramente attratto una mole importante di pubblico, con 500 milioni di account creati. Una bella cifra, sicuramente legata alla volontà di tanti di riscattare un gioco senza sborsare un centesimo: al contempo, però, non abbiamo informazioni più complete per capire quanti di questi account poi siano realmente attivi e quindi consentano ad Epic di rientrare dal grande sforzo economico per proporre promozioni così golose.