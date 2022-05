Epic Games Store, tre giochi gratis questa settimana. C'è anche Prey di Arkane

Questa settimana l'Epic Games Store fa tripletta con la sua iniziativa di giochi gratis. Il titolo più illustre dei tre è probabilmente Prey (2017), ma nemmeno gli altri due sono da sottovalutare. Si possono riscattare da oggi, 12 maggio, fino a giovedì prossimo, 19. Come sempre, una volta riscattati i giochi sono per sempre associati alla libreria del proprio account, esattamente come se si trattasse di qualsiasi altro acquisto; detto questo, qualche dettaglio in più sui giochi:

Prey (2017) è un FPS spaziale sviluppato da Arkane Studios, quelli di Dishonored (e si vede visto che anche qui gioca un ruolo fondamentale lo stealth). Come la serie di Apple TV Plus For all Mankind, è ambientato in una realtà alternativa in cui la Corsa allo spazio non è mai finita ed è evoluta molto più rapidamente, solo che qui è comparsa una razza aliena ostile e tocca impugnare le armi. Prey ha un'impostazione open-world ed è stato definito dai suoi creatori stessi un sequel spirituale di System Shock del 1994.

Vale la pena precisare che il gioco non è direttamente correlato a Prey del 2006 sviluppato da Human Head Studios, anche se fa formalmente parte dello stesso franchise; è stato definito come una re-immaginazione della proprietà intellettuale. Quando uscì, il titolo di Arkane fu molto apprezzato: è stato di fatto uno dei migliori giochi dell'anno. Non è perfettamente chiaro se nel bundle è incluso anche il DLC Mooncrash, che è generalmente a pagamento. Lo trovate QUI.

Redout: Enhanced Edition è invece il gioco ideale per i nostalgici dei racer sci-fi super adrenalinici a velocità oltraggiose come la saga Wipeout o F-Zero. È uscito nel 2016 ed è stato sviluppato da 34BigThings SRL, una realtà italiana. Qui siamo sicuri che i DLC sono esclusi, e per comprare tutti quelli che aggiungono effettivamente contenuti al gioco bisogna spendere poco meno di 20€. Lo trovate QUI.

Jotun: Valhalla Edition, infine, è un action platform disegnato a mano che punta molto sull'esplorazione. Come è facile immaginare, è ambientato nel mondo della mitologia scandinava. La Valhalla Edition include una modalità chiamata, guarda caso, Valhalla Mode che offre una sfida molto impegnativa per i giocatori più dedicati. Lo trovate QUI.