Ravenous Devils: data di uscita del gestionale horror made in Italy

Nel concreto il gioco è un gestionale ambientato nella Londra vittoriana, e racconta la storia di una coppia, Percival e Hildred. Lui possiede una sartoria, lei una sorta di pub/ristorante; la loro missione (e quindi quella del giocatore) è espandere quanto più possibile la propria impresa . Il twist è che i piatti preparati da Hildred sono a base... degli stessi avventori del locale, allegramente sbudellati dalla coppia nel retrobottega. Del resto, passare del tempo a coltivare passioni comuni risulta fondamentale per la solidità di una coppia, no?

Ravenous Devils è sviluppato da Bad Vices Games, un piccolo team indie fondato un paio di anni fa nelle Marche da Cristian Gambadori ed Eleonora Vecchi. Questo è il terzo titolo dello studio: in precedenza aveva realizzato l'action adventure Hippocampus, concettualmente non dissimile da giochi come Darksiders o Devil May Cry e realizzato con l'Unreal Engine 4, e Sexual Void, un titolo per adulti. Per questo progetto lo studio si è avvalso della collaborazione della spagnola Troglobytes Games, sulle scene già da una ventina d'anni, che si occuperà della pubblicazione.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno rilasciato un nuovo trailer, che mostriamo qui sotto insieme alle caratteristiche salienti: