Niantic annuncia Peridot, un nuovo gioco AR: sembra Pokémon ma non lo è

CREATURINE COLLEZIONABILI, MA NIENTE LOTTE

Al centro dell'esperienza troviamo i Peridot - o più semplicemente i Dot -, delle creaturine che si sono risvegliate dopo un sonno millenario e che ora hanno bisogno dell'aiuto dei giocatori per crescere e evitare l'estinzione. A differenza di Pokémon GO, i Dot non sono creature portate per la lotta, quindi il gameplay verte attorno alla possibilità di allevarle e prendersi cura di loro, un po' come avveniva con i vecchi Tamagotchi, ma c'è anche qualche altra differenza.

La creazione dei Dot è quindi l'aspetto più curioso del gioco e ogni creatura può contare su un archetipo base (tra cui Unicorno, Pavone, Ghepardo, Ariete, Coniglio, Pesce pagliaccio e altri ancora) che serve a determinare la categoria di appartenenza. Oltre a ciò, ogni Dot viene rappresentato attraverso la combinazione procedurale di elementi disegnati a mano dal team. L'appartenenza ad un determinato archetipo può essere influenzata dalla personalizzazione del Nido, l'ambiente in cui vengono raccolti tutti i Peridot del giocatore.

Come anticipato, i Dot possono essere portati in giro per il mondo in modo da esplorare le zone circostanti per compiere missioni, utilizzare abilità e interagire in vere e proprie relazioni sociali. Il gioco, infatti, integra al suo interno anche una sorta di social nel quale i giocatori possono discutere delle proprie esperienze con i Dot. Per quanto riguarda le funzionalità AR - modalità predominante del gioco -, i Dot utilizzano un'AI che gli permette di riconoscere la consistenza dei materiali su cui vengono proiettati, in modo da comportarsi in maniera coerente. Ad esempio, facendoli apparire sulla sabbia li si potrà vedere intenti a scavare il terreno per recuperare qualche oggetto e così via.