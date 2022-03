Netflix continua con lo shopping nel mondo dei videogiochi: poche ore fa ha annunciato di aver comprato Boss Fight Entertainment, autrice del diffusissimo Dungeon Boss, RPG strategico a turni free-to-play con multiplayer asincrono. È il secondo studio comprato nel solo mese di marzo, dopo Next Games, e il terzo in sei mesi (Night School Studio a metà settembre 2021). Non abbiamo i dettagli economici dell'operazione, al solito, ma è stato confermato che lo studio manterrà la propria indipendenza e continuerà a operare dalle sue sedi, che attualmente sono tre, tutte negli USA - Allen, Austin e Seattle. Dice Boss Fight:

La missione di Boss Fight è portare esperienze di gioco semplici, belle e divertenti ai nostri utenti ovunque vogliano giocare. L'impegno di Netflix nell'offrire giochi senza pubblicità come parte dell'abbonamento permette a sviluppatori come noi di concentrarsi sulla creazione di esperienze deliziose senza preoccuparsi della monetizzazione.