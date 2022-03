Se il franchise di Mario Kart negli anni ha superato la soglia dei 165 milioni di copie vendute, Mario Kart 8 Deluxe ha una bella fetta di merito: la trasposizione per Switch (con alcuni contenuti in più) del titolo uscito in origine su Wii U ha accompagnato la console ibrida al lancio, e dal 2017 ad oggi è il titolo che ha venduto più di tutti, piazzando ben 43 milioni di unità in tutto il mondo.

E a cinque anni di distanza la corsa non è ancora finita: da oggi, venerdì 18 marzo, sarà infatti disponibile il Pass percorsi aggiuntivi svelato in occasione dell'ultimo Nintendo Direct. Nello specifico, sarà possibile sfrecciare in locale e online nelle piste contenute nel primo dei pacchetti da otto piste ripescate dal passato della serie, ovvero: