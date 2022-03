Nella serata di ieri è andato in onda l'ID@Xbox Showcase, l'evento digitale di Microsoft dedicato ai prodotti indie che debutteranno nei prossimi mesi sulle console Xbox e su Xbox Game Pass. Tra gli annunci più importanti dello show, è stato confermato l'arrivo su Game Pass di Crusader Kings III ed è stato annunciato Flintlock The Siege of Dawn, un gioco di ruolo d'azione open world in cui si partirà per un epico viaggio tra vendetta, magia e polvere da sparo, per guidare l'ultimo assedio dell'umanità contro le orde di morti. L'evento è proseguito poi con la presentazione di Whalefall, un promettente RPG ambientato in un mondo di fantasia ispirato a "Il Signore degli Anelli", alla serie Suikoden e ai giochi di Final Fantasy. Di seguito vi lasciamo alla lista e ai video dei principali giochi mostrati:

LOST EIDOLONS

Sviluppato da Ocean Drive Studio, Lost Eidolons è uno strategico a turni con elementi RPG ad ambientazione medievale. Caratterizzato da una visuale dall'alto durante le battaglie su larga scala, Lost Eidolons sarà impreziosito anche da un interessante comparto narrativo. L'uscita del gioco è fissata per il terzo trimestre del 2022 su Xbox e PC.

TUNIC

Tunic, l'avventura ispirata alla serie The Legend of Zelda, si mostra in un interessante trailer di lancio che annuncia l'immediata disponibilità del gioco in Xbox Game Pass. Tunic, oltre che su Xbox, è disponibile anche su PC. Esplora una terra piena di leggende perdute, antichi poteri e mostri feroci in TUNIC, un gioco d'azione isometrico che ha come protagonista una volpe in viaggio per una grande avventura. Naufragata su una terra in rovina e armata solo della sua curiosità, questa simpatica volpe dovrà affrontare creature colossali, raccogliere strani e potenti oggetti e svelare segreti da tempo perduti.

IMMORTALITY

Previsto in uscita nei mesi estivi, Immortality è il nuovo gioco realizzato da Sam Barlow, creatore di Her Stories e Telling Lies. Si tratta del primo capitolo di una trilogia di film interattivi, in cui si dovrà indagare sulla scomparsa della star del cinema Marissa Marcel. Il gioco debutterà su Xbox e PC. Al lancio sarà disponibile anche in Game Pass.

CHINATOWN DETECTIVE AGENCY

Realizzato da General Interactive, Chinatown Detective Agency è un'avventura punta e clicca cybernoir ambientata a Singapore del 2037. Caratterizzato da un coinvolgente design retrò, il gioco proporrà meccaniche innovative e vestendo i panni di Amira Darma, ex poliziotta, si viaggerà per il mondo per risolvere pericolosi casi. Chinatown Detective Agency approderà su Xbox, PC e Nintendo Switch nel corso del 2022. Il gioco sarà disponibile anche in Xbox Game Pass.

CURSED TO GOLF

In arrivo nel 2022, Cursed to Golf è un gioco d’avventura golfistico in cui ogni tiro farà la differenza. Supera il Purgatorio del Golf e diventa una leggenda. Pericoli letali, potenziamenti ultraterreni e una rigiocabilità sbalorditiva: riuscirai a sopravvivere o sarai condannato a giocare per sempre?!

TREK TO YOMI

Previsto in uscita in primavera, Trek to Yomi è un action game in bianco e nero ambientato nel Giappone medievale che ci coinvolgerà in entusiasmanti combattimenti all'arma bianca. Trek to Yomi approderà su Xbox, Game Pass, PS4, PS5 e PC.

CLASH: ARTIFACTS OF CHAOS

Clash: Artifacts of Chaos, sviluppato da ACE Team, si mostra in un interessante video gameplay. In uscita ad inizio estate, l'avventura sarà ambientata nel mondo primitivo e pieno di insidie di Zenozoik. Oltre alla campagna single player, Clash: Artifacts of Chaos proporrà anche una modalità cooperativa e competitiva. Sei Pseudo, un combattente chevive nellastrana terra di Zenozoik. Tutto cambia quando prendi sotto la tua ala protettiva il Ragazzo. Schiaccia i tuoi nemici ed esplora un'ambientazione punk-fantasy, senza mai dimenticare le sacre regole del Rituale.

ESCAPE ACADEMY

Escape Academy è un nuovo escape room , in arrivo nel 2022 su Xbox, Game Pass, PS4, PS5 e PC. Caratterizzato da diversi enigmi, lo scopo del gioco sarà ovviamente quello di fuggire da una serie di stanze interagendo con l'ambiente circostante. Esercitati per padroneggiare l'arte della fuga, risolvi enigmi, hackera server, incontra il corpo docente e prepara una perfetta tazza di tè. Interamente giocabile in solitaria o in co-op con un amico, in locale oppure online!



WRESTLEQUEST

WrestleQuest, in uscita nel 2022, porterà gli utenti in un mix di GDR e wrestling realizzato da Skybound Games e Mega Cat Studios per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Caratterizzato da uno stile retrò, nel gioco saranno presenti alcuni personaggi che celebreranno leggendari wrestler degli anni '80 e '90 tra cui Randy Savage.