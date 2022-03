L'Italia prova a credere nei videogiochi: stanziati 11 milioni di euro per il Tax Credit

L'industria videoludica è quella che muove più soldi su scala globale all'interno del settore dell'intrattenimento. Non si tratta di una realtà antica, ma neanche di una notizia dell'ultimo minuto: l'importanza dei videogiochi nell'immaginario collettivo è cresciuta in maniera costante nel corso degli ultimi 40 anni. Negli ultimi 20, in particolare, la parabola è stata verticale, e negli ultimi 10 l'intersezione col mobile gaming ha permesso di raggiungere nuovi, enormi bacini di pubblico prima inesplorati, e di studiare nuovi modelli di business.

Tutto bello, ma in Italia non sembriamo esserci accorti di questo boom per tempo. Per fortuna, però, qualcosa comincia a muoversi. E così sotto la spinta di IIDEA, l'associazione di categoria nazionale del mondo videoludico, nel nuovo decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l'audiovisivo firmato dal Ministro della cultura Dario Franceschini vengono stanziati ulteriori 11 milioni di euro a copertura del Tax Credit Videogiochi per il 2022.