Elden Ring, su PC si rischiano di perdere ore di gioco per un errore dei salvataggi

Quello di Elden Ring è un mondo meraviglioso ma ostile e spietato. Ed è proprio dal contrasto di queste due nature che, dalla loro frizione come di pietre focaie, che si accende la scintilla del suo fascino, e divampa. Se però alla crudeltà di nemici generici, trappole e boss che ti cancellano in due colpi si aggiunge qualche bug di troppo, allora le cose si complicano. In un gioco che fa della difficoltà il suo cardine, come tradizione dei Souls e in generale della produzione di From Software, il salvataggio dei progressi è fondamentale. Non che non lo sia in qualsiasi titolo: ma in quelli dove una boss fight può essere estenuante e richiedere cento tentativi, meglio proprio non pensare all'ipotesi di perdere per strada le proprie conquiste.

ORE DI GIOCO IN FUMO PER COLPA DI STEAM CLOUD

Purtroppo, però, questo scenario da incubo è esattamente ciò che sta avvenendo a numerosi giocatori di Elden Ring su PC. Ovvero su quella che, come è stato evidente fin dal primo giorno, è la versione di gran lungo più problematica del gioco: i problemi grafici, e in particolare lo stuttering, andavano potenzialmente a compromettere l'esperienza di gioco rovinando un gameplay che esige precisione e tempismo. Ma in questo caso stiamo parlando di un altro genere di problema, ancora più pericoloso. Molti giocatori hanno cominciato a segnalare la perdita dei propri progressi di gioco a causa di un errore di Steam Cloud. Più che di un problema tecnico, sembra che si tratti però di un errore di comunicazione imprecisa. All'avvio della versione Steam del gioco, infatti, il giocatore può trovarsi a dover scegliere tra la possibilità di caricare i salvataggi locali oppure quelli archiviati online tramite Steam Cloud. Il guaio è che selezionando la seconda opzione si rischia di essere precipitati diverse ore di gioco prima dell'ultimo effettivo salvataggio: lo streamer Caleb, ad esempio, dopo aver sconfitto ben 5 boss in 6 ore di gioco ha visto tutti suoi progressi evaporare a causa proprio di questo errore legato a Steam Cloud.

I CONSIGLI DI BANDAI NAMCO

Insomma, siamo davanti ad una complicazione che si mette di traverso tra il giocatore e il gioco in un momento - quello in cui si vuole cominciare a giocare - dove la disposizione d'animo è quella di premere invio a raffica, senza farsi troppe domande, e semplicemente riprendere in mano il proprio personaggio lì dove lo si era lasciato. E già questo, di per sé, sarebbe da evitare: il fatto che poi non sia spiegato in maniera chiara la conseguenza e il peso della scelta cui il giocatore è improvvisamente chiamato, dovendo selezionare una delle due opzioni, aggrava lo scenario.

Bandai Namco ha già comunicato di essere venuta a conoscenza del problema, e per il momento (con una nota dedicata sul sito ufficiale) si è limitata a consigliare ai giocatori di prestare attenzione nel momento in cui scelgono il file da caricare, assicurandosi di controllare le date associate ai salvataggi. Inoltre raccomanda di effettuare il backup dei salvataggi locali su un'altra fonte esterna, come misura ulteriore di sicurezza, almeno finché non verrà posto rimedio al problema.