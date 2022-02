Elden Ring, nuovo trailer in vista del lancio

Pochi giorni ci separano dall'uscita di Elden Ring e per ingannare l'attesa Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che ci immerge nel mondo dark fantasy creato da Hidetaka Miyazaki (FromSoftware) e George R.R (Game of Thrones).

In uscita il 25 febbraio su Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 e PC, Elden Ring coinvolgerà i giocatori in un'avventura RPG in terza persona ambientata in un modo aperto e caratterizzata da un livello di sfida in linea con quanto proposto negli altri prodotti di FromSoftware (Dark Souls, Sekiro etc).

Svela i misteri che si celano dietro il potere dell'Anello ancestrale. Incontra avversari dotati di storie e personalità affascinanti, ciascuno animato da motivazioni differenti per ostacolarti o aiutarti nel tuo viaggio all'interno di un mondo popolato da terribili creature.

Rimanendo in tema Elden Ring, si segnala che recentemente Bandai Namco e From Software hanno pubblicato i requisiti hardware necessari per l'edizione desktop che richiede un un PC da gaming di fascia media con almeno 12GB di RAM e 60GB di spazio libero per l'installazione (qui i dettagli).