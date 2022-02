Dragon Age 4 potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno

Potrebbe non volerci ancora moltissimo per il ritorno di Dragon Age, uno dei franchise di maggior successo di BioWare: secondo Jeff Grubb di VentureBeat, insider sempre molto ben informato e preciso nelle sue previsioni videoludiche, il quarto capitolo della saga action RPG fantasy potrebbe arrivare verso la fine dell'anno prossimo. Grubb l'ha detto nell'ultimo episodio del suo podcast, che se volete potete ascoltare integralmente seguendo il link FONTE in fondo all'articolo.

Lo sviluppo di Dragon Age 4 si sta rivelando piuttosto travagliato. Lo sviluppo è iniziato addirittura nel lontano 2015, ed è ripartito da zero almeno due volte, anche se forse è più corretto dire "due volte e mezza". La prima iterazione, nata appunto nel 2015, aveva nome in codice Joplin: si puntava a un mondo di gioco più piccolo di quello visto nei giochi precedenti, ma con più attenzione al comparto narrativo. A causa dei problemi in Mass Effect: Andromeda e Anthem, altri due giochi che BioWare stava sviluppando in quel periodo, il progetto fu accantonato e in ultimo cancellato del tutto: non c'erano molte possibilità di trasformare il titolo in un servizio/piattaforma in grado di garantire un flusso di introiti stabile nel tempo.

Nel 2018 fu annunciata la seconda iterazione: codename interno Morrison, era pensato per essere prima di tutto un servizio, esattamente in stile Anthem. A fine 2020, tuttavia, uno dei produttori chiave dell'intera saga, Mark Darrah, decise di dimettersi da BioWare, e con l'arrivo di nuova dirigenza si optò ancora una volta per un radicale cambio di direzione: niente componente multiplayer - complice anche le pessime performance di Anthem - e focus solo su un'esperienza single player a tutto tondo, più in linea con la trilogia originale.

Si può argomentare che negli ultimi anni lo studio, osannato proprio per Dragon Age, Mass Effect e in precedenza Baldur's Gate (per non parlare di Neverwinter Nights, Star Wars KOTOR, e non dimenticheremo mai nemmeno MDK 2), abbia attraversato un periodo piuttosto buio. Remaster a parte, effettivamente l'ultimo gioco BioWare che ha avuto successo è stato proprio il terzo Dragon Age, Inquisition, la cui data di rilascio risale a fine 2014. Visto anche come è andato "l'altro" grande quarto capitolo, appunto ME Andromeda, non possiamo far altro che sperare per il meglio. Secondo recenti indiscrezioni, Dragon Age 4sarà un gioco solo "next gen" lato console - addio PS4 e Xbox One, quindi.