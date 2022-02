PS5, PS4, Xbox One, Series X, Switch e PC: tutti i giochi in uscita a marzo

Dopo un mese di febbraio che ha visto l'uscita di diversi titoli interessanti tra cui Horizon Forbidden West - premiato con un 9 nella nostra recensione - nei prossimi trent'uno giorni altri promettenti e attesi giochi approderanno su console e PC. A marzo arriverà infatti Babylon’s Fall, il nuovo gioco di Platinum Games e debutterà la versione per PS5 e Xbox Series X|S dell'intramontabile GTA V. Sulle console di Sony approderà poi l'atteso Gran Turismo 7 assieme a Ghostwire: Tokyo sviluppato dallo studio di Shinji Mikami (qui la nostra anteprima). Su Nintendo Switch il divertimento sarà invece assicurato con Chocobo GP e Kirby e la Terra Perduta che arriverà a fine mese. Di seguito la lista dei giochi per PS5, PS4, Xbox One, Series X, Switch e PC in uscita a marzo 2022.

PLAYSTATION 5 / PLAYSTATION 4

Marzo su PS4 e PS5 sarà un mese davvero ricco di giochi che metterà a dura prova i "portafogli" dei videogiocatori. Oltre ad alcuni interessanti multipiattaforma infatti sulle console di Sony arriveranno tre attesissimi titoli: Babylon's Fall, Ghostwire: Tokyo e Gran Turismo 7 che, con un parco auto di oltre 400 modelli e quasi 100 tracciati sparsi in 34 località, promette un'esperienza di gioco coinvolgente ed entusiasmante. Vivi il simulatore di guida realistico completo e i suoi 25 anni di storia.

Mettiti al volante di oltre 400 auto dal primo giorno: ogni modello, dai classici alle supercar più all'avanguardia, è realizzato con un livello di dettaglio senza precedenti. Affronta gli oltre 90 tracciati con condizioni climatiche dinamiche.

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation puoi acquistare, mettere a punto e gareggiare nel corso della campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide.

Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport.

1 marzo : FAR: Changing Tides (PS4 - PS5), Little Orpheus (PS4 - PS5), Conan Chop Chop (PS4 - PS5), Shadow Warrior 3 (PS4), ELEX II (PS4 - PS5)

: FAR: Changing Tides (PS4 - PS5), Little Orpheus (PS4 - PS5), Conan Chop Chop (PS4 - PS5), Shadow Warrior 3 (PS4), ELEX II (PS4 - PS5) 8 marzo : ELEX II - Ed. Fisica (PS4 - PS5)

: ELEX II - Ed. Fisica (PS4 - PS5) 3 marzo : Babylon's Fall (PS4 - PS5)

: Babylon's Fall (PS4 - PS5) 4 marzo : Gran Turismo 7 (PS4 - PS5)

: Gran Turismo 7 (PS4 - PS5) 10 marzo : Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, Submerged: Hidden Depths

: Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, Submerged: Hidden Depths 11 marzo : WWE 2K22 (PS4 - PS5)

: WWE 2K22 (PS4 - PS5) 15 marzo : Grand Theft Auto V (PS5), Phantom Breaker: Omnia (PS4)

: Grand Theft Auto V (PS5), Phantom Breaker: Omnia (PS4) 17 marzo : ANNO: Mutationem (PS4 - PS5), Persona 4 Arena Ultimax (PS4), Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4 - PS5)

: ANNO: Mutationem (PS4 - PS5), Persona 4 Arena Ultimax (PS4), Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4 - PS5) 18 marzo : Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4 - PS5)

: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4 - PS5) 24 marzo : Relayer

: Relayer 25 marzo : Ghostwire: Tokyo (PS5), Tiny Tina's Wonderlands

: Ghostwire: Tokyo (PS5), Tiny Tina's Wonderlands 29 marzo: King Arthur: Knight's Tale, Crusader Kings III (PS4 - PS5), Ikai (PS4)

XBOX SERIES X / XBOX ONE

Marzo su Xbox One e Xbox Series X|S sarà un mese principalmente "dedicato" ai multipiattaforma: arriveranno infatti diversi prodotti tra cui ELEX II, WWE 2K22, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Tiny Tina's Wonderlands, uno spin-off della serie Borderlands che porterà i giocatori all'intero di uno sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo. Vivi un'avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose! Tuffati nel vortice di proiettili, lame e magie del caotico mondo fantasy partorito dall'imprevedibile mente di Tiny Tina. Crea il tuo eroe multiclasse, affronta mostri bizzarri e saccheggia dungeon pieni di bottini. Spara, fendi, lancia incantesimi: la tua missione è fermare il malvagio Signore dei draghi. Chiunque può unirsi al gruppo e partire all'avventura. La regola è una sola: dimostrare di essere caotici veri

NINTENDO SWITCH

I prossimi 31 giorni su Nintendo Switch saranno caratterizzati dall'uscita di due imperdibili esclusive: Chocobo GP e Kirby e la terra perduta, la nuova avventura in 3D della simpatica pallina rosa, ambientata in un mondo misterioso. In questo nuovo titolo, i giocatori potranno esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Quali minacce dovrà affrontare questa volta il nostro eroe mentre si fa strada tra i resti di un'antica civiltà?

PC

Gli utenti PC, come spesso accade, avranno in pratica accesso agli stessi multipiattaforma già citati per le altre piattaforme tra cui WWE 2K22, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Ghostwire: Tokyo e Babylon's Fall: Dopo la scomparsa dei babilonesi, resta solo la loro grande torre "Ziggurat". Ora un nuovo impero è arrivato per saccheggiarne le rovine e recuperare i suoi leggendari tesori. Unisci le forze a quelle di altri Sentinel, soggetti a cui sono stati impiantati con la forza i Gideon Coffin, reliquie che conferiscono poteri impareggiabili ai pochi sopravvissuti.

1 marzo : Aperture Desk Job, FAR: Changing Tides, Conan Chop Chop, Shadow Warrior 3, Puzzle Quest 3, ELEX II, Little Orpheus

: Aperture Desk Job, FAR: Changing Tides, Conan Chop Chop, Shadow Warrior 3, Puzzle Quest 3, ELEX II, Little Orpheus 3 marzo : Babylon's Fall

: Babylon's Fall 8 marzo : ELEX II - Ed. Fisica, Have a Nice Death

: ELEX II - Ed. Fisica, Have a Nice Death 10 marzo : Distant Worlds 2, Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok (anche Stadia), Submerged: Hidden Depths

: Distant Worlds 2, Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok (anche Stadia), Submerged: Hidden Depths 11 marzo : WWE 2K22

: WWE 2K22 15 marzo : Phantom Breaker: Omnia

: Phantom Breaker: Omnia 16 marzo : Tunic

: Tunic 17 marzo : Persona 4 Arena Ultimax, The Settlers, ANNO: Mutationem, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5

: Persona 4 Arena Ultimax, The Settlers, ANNO: Mutationem, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 18 marzo : Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 25 marzo : Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands

: Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands 29 marzo : Ikai, King Arthur: Knight's Tale

: Ikai, King Arthur: Knight's Tale 30 marzo: Death Stranding: Director's Cut