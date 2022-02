Cosa non va nei film basati sui videogiochi? Risponde il regista di Uncharted

Le trasposizioni cinematografiche di popolari videogiochi sono operazioni potenzialmente molto rischiose: da un lato la produzione si rivolge inevitabilmente ad un zoccolo duro di appassionati poco propenso a tollerare un trattamento irrispettoso dell'opera originale, dall'altro c'è il pericolo che un'eccessiva aderenza al videogioco tagli fuori gli spettatori che si avvicinano per la prima volta ad un determinato franchise. Vale per i film, ma il discorso può essere esteso anche alle serie TV. In cosa sbagliano i film basati sui videogiochi? A rispondere è il regista Ruben Fleischer, impegnato in questi giorni a promuovere Uncharted, il fim basato sull'omonima serie di videogiochi che arriva oggi nelle sale cinematografiche.

ESSERE FEDELI ALL'ORIGINALE NON SEMPRE È UN BENE

La risposta super sintetica è: l'errore sta nel voler replicare nel film, fedelmente e pedissequamente, quello che si è già visto e raccontato nel videogioco. Anche perché i videogiochi di oggi hanno impianti narrativi che possono competere ed eguagliare quelli dei film, con la differenza e il valore aggiunto di dare all'utente una libertà di movimento e di interazione sconosciuta all'opera cinematografica (e televisiva). La trasposizione 1:1 rischia quindi di creare un prodotto che ha qualcosa in meno e non in più rispetto al videogioco. Sul punto Fleischer sottolinea: Oggi i videogiochi sono così coinvolgenti che guardare passivamente un film non può mai eguagliare l'esperienza di essere il protagonista del tuo stesso film [...] Quando stai giocando a Nathan Drake (nel gioco) sei Nathan Drake e stai esplorando quel mondo - se vuoi andare a sinistra vai a sinistra, se vuoi andare a destra vai a destra - quando guardi un film non hai le stesse possibilità.

Qual è l'alternativa? Proporre qualcosa che si innesta nel mondo del videogioco, tracciando inediti percorsi narrativi: è quello che abbiamo cercato di fare con Uncharted, raccontando un capitolo della storia di Nathan Drake che nessuno aveva ancora visto nei videogiochi. Nei giochi Nate è un cacciatore di tesori molto più anziano ed esperto, quindi credo che sia stata una decisione intelligente distinguere il film dal videogioco raccontando un capitolo della sua storia che i fan non hanno già visto.

Certo, c'è il rischio che qualche fan di lunga data del franchise di Uncharted non gradisca la versione di Nathan Drake ringiovanita e interpretata da Tom Hollad, ma superato lo stupore bisognerà piuttosto chiedersi se l'opera in sé si regge oppure no, a prescindere dal legame con le vicende del videogioco. Se ne riparlerà quando anche il pubblico avrà avuto modo di vedere il film (per ora le recensioni degli addetti ai lavori su Metacritic non sono molto generose).

SONIC THE HEDGEHOG HA CENTRATO L'OBIETTIVO PER FLEISCHER

Fleischer - che al suo attivo ha anche la regia di Zombieland, Gangster Squad e del primo Venom, fa l'esempio di un film basato su un popolarissimo franchise che reputa ben riuscito proprio perché non ha fatto l'errore di voler essere la replica sul grande schermo del videogioco. Il riferimento va a Sonic The Hedgehog che, nonostante la difficile fase di gestazione - si ricordano le polemiche che hanno accompagnato lo sviluppo del personaggio in CGI - alla fine è riuscito a convincere anche una vasta fetta di spettatori. Secondo Fleischer, il film su Sonic ha centrato l'obiettivo perché la produzione è stata in grado di raccontare una storia molto diversa da quella del gioco, portandolo nel nostro mondo e trasformandolo in qualcosa basato e ispirato al popolare videogioco. Per riassumere e parafrasare il pensiero del regista: adagiarsi sugli allori di un franchise popolare non paga, bisogna comunque cercare di essere originali, rispettando lo spirito del videogioco, ma dando a tutti (fan e non fan) giustificati motivi per dedicare circa due ore della propria vita ad un film che deve essere valido come opera a sé stante.

Siete d'accordo con il regista di Uncharted? Secondo voi qual è il modo migliore per realizzare l'adattamento cinematografico di un videogioco?

NOTA: le dichiarazioni di Fleischer sono parte dell'intervista pubblicata da CNET che tocca altri argomenti più strettamente legati al film di Uncharted e ai progetti futuri (si parla anche di un possibile film su Jak and Dexter; altro noto videogioco di Naughty Dog). Lettura consigliata (il link è in FONTE)