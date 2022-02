Elden Ring per PC: ecco i requisiti minimi e consigliati

Mancano meno di dieci giorni all'uscita di Elden Ring , Bandai Namco e From Software hanno pubblicato i requisiti hardware necessari per utilizzare il gioco su PC . Gli utenti dovranno dunque disporre di un PC da gaming di fascia media con almeno 12GB di RAM e 60GB di spazio libero per l'installazione. Di seguiti i requisiti:

Si ricorda che Elden Ring arriverà il 25 febbraio anche su console e sarà un'avventura fantasy RPG in terza persona ambientata in un mondo in cui le insidie si nascondono dietro ogni angolo. I giocatori saranno chiamati ad attraversare scenari mozzafiato a piedi o in sella al proprio destriero, esplorare angusti dedali sotterranei, visitare castelli spettrali e molto altro.