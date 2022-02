BioShock, finalmente il film si farà, grazie a Netflix! | Ufficiale

Netflix dice che sarà "un adattamento del franchise": le parole usate sono molto vaghe, ma la speranza che venga ricreata la città sottomarina di Rapture o quella aerea di Columbia (o, perché no, tutte e due!) c'è. L'immagine teaser condivisa da Netflix include due tipologie di personaggio centrali nella storia dei primi due BioShock, ovvero Little Sister e Big Daddy: è quindi lecito ipotizzare che la storia del film sarà in qualche modo legata agli eventi che si svolgono nel gioco.

In questa epoca d'oro di intersezione tra mondo dei videogiochi e cinema/televisione, è un vero piacere riportare che Netflix produrrà un film su Bioshock . Purtroppo al momento i dettagli sono molto scarsi: non ci sono date di rilascio, informazioni sul cast o altro. Netflix si limita a dire che il progetto sarà portato avanti in partnership con 2K e Take-Two, rispettivamente sviluppatore ed editore che hanno lavorato al franchise.

"We all make choices, but in the end our choices make us." Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX

Un po' come Half Life, il franchise di BioShock è stato fondamentale per dimostrare che anche uno sparatutto 3D, un genere di giochi in cui storicamente la trama (peraltro spesso relegata a qualche riga di testo) è più che altro una scusa per... beh, sparare a tutto, può essere un mezzo per raccontare una storia avvincente, sorprendente e che lascia il segno. A prescindere dal genere, comunque, il titolo di 2K fu un punto di svolta per lo storytelling nel mondo dei videogiochi.

BioShock ha anche catturato l'immaginario di milioni di giocatori in tutto il mondo per le sue ambientazioni incredibilmente ricche e originali, oltre che per una colonna sonora Anni '30/'40/'50 perfettamente sintonizzata con la scenografia digitale. Insomma, un titolo ideale da trasformare in una serie o un film - naturalmente con tutti i rischi dal punto di vista dell'esecuzione che inevitabilmente si portano appresso queste operazioni.