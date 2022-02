Kamiya parla sempre di Scalebound, e non vedrebbe l'ora di ricominciare a lavorare sul progetto. E onestamente anche io nutro la stessa speranza. Non è un semplice proposito, ne voglio discutere direttamente con Microsoft - e del resto non hanno molte possibilità per utilizzare quell'IP.

Più che ai draghi, Scalebound potrebbe somigliare ad un'araba fenice e rinascere dalle proprie ceneri . Il progetto svelato da PlatinumGames ben 8 anni fa, nel lontano 2014, aveva creato molto hype, salvo poi volatilizzarsi nel nulla, con l'annuncio della sua dismissione che è arrivato nel 2017 . All'epoca il fatto che Microsoft avesse perso per strada un'esclusiva così interessante aveva fatto molto scalpore - una vera e propria scottatura, a proposito di draghi -, ma da allora di tempo ne è passato: nel 2019 il nome di Scalebound era rispuntato fuori con l'ipotesi di un approdo su Nintendo Switch , ma poi come sappiamo non se ne è fatto nulla.

IL MOMENTO GIUSTO PER TORNARE A FARSI SENTIRE

Insomma, sembra che i ragazzi di PlatinumGames non abbiano smesso in tutti questi anni di pensare a Scalebound. Microsoft in questo periodo ha messo in campo una politica espansionistica particolarmente forte, prima con l'acquisizione del gruppo Zenimax (che include Bethesda) e poi con la mastodontica operazione per annettersi Activision-Blizzard annunciata da pochi giorni. E probabilmente quelli di PlatinumGames, osservando le mosse del colosso di Redmond per espandere il proprio catalogo, hanno pensato che il momento sia propizio per mandare un segnale. Volete un'esclusiva capace di creare attenzione? Noi ci siamo ancora, basta farci uno squillo.