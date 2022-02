Nostalgia di Banjo-Kazooie? Il gioco gratis dell'Epic Games Store può fare per voi

Nel 2019 il platform, che è stato finanziato tramite Kickstarter, ha ricevuto un sequel. E arriviamo infine ad oggi: questo secondo capitolo, Yooka-Laylee and the Impossibile Lair , è infatti scaricabile gratis dall'Epic Games Store a partire da oggi, giovedì 3 febbrario, e fino alle ore 16:59 del 10 febbraio .

In un certo senso, quindi, un erede illustre di quello spirito nella storia recente è lo splendido Mario Odissey lanciato nel 2017 su Switch. Ma c'è anche una discendenza più diretta: nel 2017 infatti è uscito Yooka-Laylee, un gioco che fin dal titolo richiama in maniera esplicita il classico di Rare. E che lo fa per una buona ragione: alcuni sviluppatori di Playtonic Games, infatti, facevano parte del team di Rare e hanno partecipato quindi alla creazione dell'originale Banjo-Kazooie.

Riscattarlo è semplicissimo: basta fare login sull'Epic Games Store (o creare gratuitamente un account, qualora non lo abbiate) e procedere al download. Una volta ottenuto, il gioco apparterrà a tutti gli effetti alla vostra libreria.

Epic Games continua quindi anche nel 2022 la sua politica aggressiva, regalando titoli per convincere i giocatori a provare la propria piattaforma e ad aprire periodicamente lo Store per espanderne la libreria. Una strategia che però non basta, per ora, ad ottenere i risultati sperati: e infatti l'azienda si è vista costretta a ridimensionare significativamente le aspettative legate ai ricavi attevi da qui fino al 2024.