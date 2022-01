Game of Thrones, nuovo gioco mobile in arrivo: è un MMORPG basato su UE 5

Nertmarble, in collaborazione con HBO, ha infatti annunciato un inedito gioco di Game of Thrones , mostrandone anche un breve trailer che ci permette di coglierne gli aspetti essenziali.

La lunga saga di Game of Thrones (Il Trono di Spade, in italiano) si è conclusa ormai nel 2019, con la messa in onda dell'ottava e ultima stagione. Ma il fenomeno, ovviamente, non ha avuto fine: e mentre si attende l'arrivo della serie spin-off House of The Dragon , sbuca un po' a sorpresa un nuovo titolo ispirato al mondo messo in piedi dalla penna di George R.R. Martin.

Anzitutto, si tratta di un progetto piuttosto ambizioso, dal momento che sarà un MMORPG, quindi un gioco di ruolo basato sull'interazione online di moltissimi giocatori. Ma non si esaurirà completamente nell'esperienza multiplayer: secondo gli sviluppatori di Netmarble, infatti, il titolo "fonderà la profondità dell' esperienza single player e la magnificenze dell'esperienza multiplayer su larga scala in un unico gioco".

A livello tecnico il team ha deciso di servirsi dell'Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione targato Epic, uno strumento estremamente flessibile e "scalabile", pensato per spremere al massimo l'hardware delle console next-gen e dei PC e allo stesso tempo consentire anche di dare forma a progetti per piattaforme meno potenti, come gli smartphone. In generale, la qualità visiva dovrebbe essere buona, e a quanto pare ci sarà particolare cura nell'interazione dei personaggi e nei dialoghi, un elemento decisivo per ricostruire il legame di familiarità che il pubblico ha maturato verso la serie TV e i suoi volti.

E la storia? Gli eventi si svolgeranno a Westeros, come detto, ma non saranno quelle che ci sono già state raccontate stagione dopo stagione: il gioco infatti metterà in scena una vicenda del tutto originale. Al momento le informazioni su questo MMORPG per smartphone nel mondo di Game of Thrones si fermano qui: mancano infatti ulteriori indicazioni sul gameplay, ma anche sulla possibile data di lancio.