Horizon Forbidden West si fa vedere ancora con uno spettacolare trailer della storia

A poco meno di un mese dal lancio, fissato per il 18 febbraio (ma inizialmente previsto per il 2021), Horizon Forbidden West torna a mostrarsi. E lo fa con un nuovo trailer (catturato su PS5) che ha come focus la storia. Il video è accompagnato da un post sul blog ufficiale PlayStation che delinea i tratti principali della cornice narrativa in cui Eloy si muoverà, tra minacce nuove e vecchie, macchine e macchinazioni.

Il motore narrativo di Forbidden West è la presenza di una piaga mortale che sta affliggendo il mondo. Eloy dovrà avventurarsi nell'Ovest Proibito, ma non sarà sola: ad affiancarla infatti ci saranno alleati inediti come Zo, Alva e Kotallo, ma anche volti familiari, come Varl ed Erend.