Il ritorno di MADFINGER Games: al lavoro su un FPS per PC in Unreal Engine 5

MADFINGER Games è un nome che non sentivamo da diverso tempo, ma che per anni ha rappresentato una delle punte di diamante del mondo del gaming mobile. Per chi non se lo ricordasse, la software house ha realizzato veri e propri best seller per i dispositivi Android e iOS, come ad esempio i titoli della serie Dead Trigger o i famosi Shadowgun (fortemente ispirati a Gears of War); l'ultimo lavoro di cui vi abbiamo parlato è proprio Shadowgun War Games, un hero shooter mobile che ha provato a portare su smartphone la formula che ha reso celebre Overwatch.

Oggi torniamo a parlare di MADFINGER Games in quanto la software house ha annunciato il suo ritorno sulla scena, anche se questa volta il target non è più il mondo mobile, bensì quello PC. La casa ha infatti confermato di essere al lavoro su un nuovo FPS AAA per PC che punta tutto su una grafica super realistica e meccaniche hardcore. L'annuncio non è stato accompagnato da immagini, ma è stato dichiarato che il titolo sta venendo sviluppato in Unreal Engine 5, quindi ci sono tutte le basi per poter realizzare un gioco di nuova generazione di alto profilo.

Assieme all'annuncio del gioco, MADFINGER Games ha anche svelato che il suo team si è recentemente arricchito di veterani del settore che hanno lavorato a progetti come The Witcher 3, Quantum Break, alla trilogia di Mafia e molti altri ancora e che il team è ancora aperto ai nuovi talenti (in pratica sta assumendo; visitate il loro sito dedicato se siete interessati). La qualità dei titoli mobile di MADFINGER Games è sempre stata molto elevata, anche se quasi tutti peccavano dal punto di vista dell'originalità; sarà interessante vedere la software house all'opera su un progetto inedito e di così ampio respiro.