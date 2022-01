Take-Two acquisisce Zynga: un affare da 12,7 miliardi di dollari

Take-Two Interactive si prepara a fare un passo in avanti molto importante verso il mondo mobile, con l'acquisizione di un colosso del settore come Zynga. La notizia è stata diffusa dal The Wall Street Journal, il quale ha riportato che tutta l'operazione arriverà a costare ben 12,7 miliardi di dollari in totale, una cifra che posiziona l'acquisizione al vertice per quanto riguarda quelle effettuate nel mondo del gaming.

Per avere un termine di paragone, basti pensare al fatto che Microsoft ha speso 7,5 miliardi di dollari per acquisire Zenimax Media, che al suo interno contiene Bethesda, id Software, Arkane e molte altre realtà, mentre Take-Two ha messo in campo una cifra significativamente più alta per portarsi a casa i creatori di FarmVille, Words with Friends e altri titoli mobile di successo.

A differenza di quanto fatto da Microsoft, Take-Two non corrisponderà tutti i 12,7 miliardi in contanti, ma lo farà per soli 4,5 miliardi, mentre il restante verrà corrisposto in azioni di Take-Two. La valutazione effettuata eccede notevolmente il valore di mercato di Zynga; si parla di un +64% rispetto al valore delle azioni della società alla chiusura del 7 gennaio, un dato che lascia capire come Take-Two non stia badando a spese per rafforzare la sua divisione mobile.

L'ingresso di Zynga in T2, infatti, ha proprio lo scopo di diversificare il posizionamento dell'azienda nel mondo gaming. Come ben sappiamo, Take-Two ha al suo interno importantissimi studio come Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story e molti altri ancora, i quali sono fondamentalmente incentrati sul mondo PC e console. Prepariamoci quindi al debutto di tante IP T2 anche in ambito mobile.