Kojima Production si da al cinema: aperta la divisione per film, TV e musica

Per anni si è scherzato sulla tendenza di Hideo Kojima ad estremizzare l'aspetto cinematografico di tutte le sue produzioni - e lo stesso Death Stranding ne è un esempio anche solo per via del suo cast - ma sembra che ora siamo davvero giunti al punto di svolta. Kojima Productions ha infatti annunciato di aver aperto una nuova divisione californiana della società, la quale si occuperà principalmente di prodotti legati al mondo del cinema, della TV e della musica.

L'annuncio è avvenuto sulle pagine di GamesIndustry.biz, dove veniamo a conoscenza del fatto che il nuovo team sarà guidato da Riley Russel - ex PlayStation -, il quale ha alle spalle una lunga carriera legata maggiormente al settore gestionale. Russel ha però confermato che la nuova divisione potrà contare sul supporto di creativi provenienti dai nuovi campi in cui Kojima Productions vuole espandersi, ma che comunque verrà mantenuto un forte legame con il mondo videoludico.

Al momento non sono noti progetti in lavorazione presso gli studios, ma sembra che questa prima fase sarà principalmente dedicata al consolidamento di Kojima Productions nel mondo del cinema e della musica; nei primi mesi assisteremo quindi ad una graduale integrazione della società nei nuovi settori che andrà a toccare, ma difficilmente si parlerà di nuovi progetti.

La nuova divisione di Kojima Productions - come già anticipato - avrà sede in California, più precisamente a Los Angeles. Qui avverranno tutte le operazioni principali, anche se è stato chiarito sin da subito che lo scopo è quello di operare su scala globale. Insomma, il passaggio sembra la naturale evoluzione per un team - e da qualche anno uno studio - che ha sempre lavorato a titoli fortemente collegati al mondo del cinema, senza trascurare la passione dello stesso Kojima per quel settore. Sarà interessante scoprire quale sarà la prima produzione originale su cui lavorerà.