Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente disponibili: si torna a Sinnoh!

Era l'estate del 2007 quando in Italia uscivano su Nintendo DS Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Con la complicità di Dialga e Palkia, i due leggendari di copertina capaci di deformare lo spazio e il tempo, a quattordici anni di distanza possiamo tornare a Sinnoh. I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente per Nintendo Switch sono infatti arrivati oggi, venerdì 19 novembre. E si tratta di titoli sicuramente peculiari all'interno della storia di un franchise il cui successo dura da 25 anni: sono i primi, infatti, ad essere sviluppati non da Game Freak ma da una realtà esterna, ovvero lo studio giapponese ILCA.

I fan della serie sono abituati a vedere e giocare i remake delle generazioni passate, ma mai come questa volta l'operazione è stata improntata alla fedeltà alle versioni originali. A partire dallo stile grafico, una sorta di diorama in movimento come Link's Awakening, che riprendere l'art design originale, chibi e compatto, e lo traspone in una veste tecnica aggiornata ai nostri tempi.

Le novità ci sono, ma non aspettatevi nuove Mega Evoluzioni e forme Archeo, come fu per esempio per Zaffiro Alpha e Rubino Omega, i remake della terza generazione.

Sì, ci sono i sotterranei ammodernati ed evoluti, un nuovo Parco in cui catturare creature leggendarie (dopo aver scovato nelle profondità di Sinnoh le lastre necessarie) e i Pokémon possono seguirci (anche se le proprozioni non sempre risultano riuscite, sortendo qualche effetto comico), ma l'intenzione che ha mosso gli sviluppatori è stata quella di riportare in vita il mondo originale conservandone il più possibile tutti gli elementi.



​Ritornano quindi perfino l'UI squadrata e perfino il PokéKron, che era ospitato nello schermo inferiore del DS e che oggi è stato riadattato in modo da poter sopravvivere anche su Switch.

Insomma, lo scopo era mantenere intatta la magia originale, pur aggiornando ed affinando alcuni aspetti. Una scelta così conservativa, che comunque saprà accontentare chi ha trascorso l'infanzia o l'adolescenza con questi giochi, è da leggere anche in funzione dell'arrivo di Leggende Pokémon: Arceus, il gioco sviluppato da Game Freak in arrivo tra non moltissimo, il 28 gennaio 2022, e che invece è un titolo di rottura rispetto a molte convenzioni della serie, di cui ambisce a disegnare il futuro.