Chi sperava di avere tra le mani Steam Deck nel periodo natalizio rimarranno sicuramente delusi visto che Valve ha comunicato che l'uscita del promettente dispositivo è stata posticipata all'inizio del 2022, precisamente a febbraio..

La notizia del rinvio è stata comunicata attraverso una nota ufficiale in cui viene indicato che lancio del PC con il form factor di una console portatile sarà ritardato di due mesi a causa della scarsa disponibilità delle materie prime che impedisce all'azienda di reperire per tempo i componenti necessari per la produzione del dispositivo.

Siamo spiacenti, abbiamo veramente fatto del nostro meglio per risolvere i problemi della catena di fornitura globale ma, a causa della scarsa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le nostre strutture di produzione in tempo per rispettare le nostre date di lancio iniziali.

Secondo quanto indicato da Valve dunque le spedizioni di Steam Deck inizieranno nel mese di febbraio 2022 e coloro che hanno prenotato il dispositivo manterranno la propria posizione in coda con le date che saranno posticipate di conseguenza.

Rimanendo in attesa di nuove informazioni su Steam Deck, si ricorda che alcune settimane fa, Valve ha presentato il sistema di verifica usato per catalogare i giochi compatibili al fine di rendere immediatamente chiaro all'utenza del dispositivo se un gioco funziona e come (qui i dettagli).