Spende 57.000 dollari del prestito Covid per una carta Pokémon: accusato di frode

Vianth Oudomsine, un cittadino americano residente a Dublin, nello stato della Georgia, per far ripartire la propria impresa aveva bisogno di una spinta in più e così ha richiesto e ottenuto un prestito per danni economici (EIDL) pari a 85.000 dollari . E fin qui, nulla di strano.

Ma ricostruiamo la vicenda procedendo con ordine. La pandemia, come sappiamo, ha messo in ginocchio moltissime attività a vari livelli, da quello macroscopico fino al tessuto urbano dei nostri quartieri. I piccoli commercianti e imprenditori di tutto il mondo hanno patito gravi danni economici dal lockdown, e i vari Stati si sono attrezzati per fornire loro una forma di risarcimento.

Una delle dieci carte Pokémon più costose della storia è stata acquistata con un prestito per riparare ai danni del Covid . E ora l'autore di questo particolare investimento non se la sta passando bene, e deve affrontare l'accusa di frode telematica che prevede pene fino a 20 anni di reclusione e 250.000 dollari di sanzione.

UN INVESTIMENTO COSTATO CARO

A quanto pare le cose non stavano così, e non solo: Oudomsine ha deciso di impiegare una buona parte di quegli 85.000 dollari che ha ricevuto in prestito per acquistare una carta Pokémon rara pagata precisamente 57.789 dollari. Al momento non si sa però di quale carta si tratti.

La somma astronomica, che la posiziona tra le 10 carte legate ai mostriciattoli tascabili più costose di sempre, è comunque ben lontana dalla vetta, occupata da un Charizard oleografico in condizioni perfette e soprattuto della prima edizione (la carta che vedete nell'immagine di apertura), ovvero quella datata 1999, che è stato venduto per 369.000 dollari.

Oudomsine ha già pagato caro il suo investimento, ma come detto in apertura potrebbe finire per pagarlo carissimo ora che è finito sotto accusa con la minaccia di una multa che può spingersi fino a 250.000 dollari.

Questa curiosa scelta imprenditoriale si inserisce in un contesto più ampio con il valore delle carte collezionabili che nel 2021 è salito alle stelle (e nel frattempo sta per uscire il nuovo gioco dedicato GCC Pokémon Live su smartphone). Negli Stati Uniti ci sono stati veri proprio assalti ai grandi magazzini per aggiudicarsi box e pacchetti Pokémon, con la catena Target che si è trovata addirittura costretta ad interrompere brevemente la vendita dell'articolo per evitare disordini nei negozi.