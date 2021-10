FIFA addio: la serie di videogiochi calcistici potrebbe cambiare nome

FIFA 22 potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie che esce con questo nome. A dare quella che per molti è stata una notizia shock è stata la stessa Electronic Arts, gigante dei videogiochi calcistici, che a quanto pare sta ridiscutendo gli accordi di licenza con la FIFA.

Secondo alcune indiscrezioni, le motivazioni sarebbero da individuare proprio nel successo commerciale dell'ultimo capitolo del videogioco (ecco qui il trailer), i cui risultati particolarmente soddisfacenti in termini di vendite avrebbero portato EA a pensare di poter fare a meno della denominazione storica della serie: sono ben 9,1 milioni gli utenti che hanno iniziato a giocare a FIFA 22 a una settimana dal lancio, in 460 milioni di partite. Come ha spiegato Cam Weber, general manager di EA Sports Group: