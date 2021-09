Lega Serie A e Electronic Arts siglano una nuova partnership esclusiva

La guerra tra FIFA e PES - oggi eFootball - è stata scandita nel corso degli anni a colpi di gameplay ma anche di licenze. Electronic Arts e Lega Serie A hanno comunicato ora di ave raggiunto un accordo che avrà come primo risultato l'inclusione, a partire da FIFA 22 (il cui lancio è fissato per l'1 ottobre), di 14 squadre italiane con licenze esclusiva (in totale saranno 16, e senza licenza risulteranno quindi solo Juventus, Lazio, Roma e Atalanta, come già anticipato).

Ma non è finita qui, perché i termini dell'accordo includono l'integrazione della Serie A in FUT Team of the Week, FUT Serie A Team Of The Season e il nuovo premio EA SPORTS Player of the Month. David Jackson, VP of Bran per EA Sports FIFA, ha commentato con toni entusiastici questa nuova partnership.