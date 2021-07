Netflix e PlayStation, partnership in arrivo? L'app iOS sembra suggerirlo

Netflix sta guardando con interesse al mondo del gaming e presto potrebbe entrare a farne parte in maniera attiva, procedendo allo sviluppo di una serie di titoli ispirati alle proprie produzioni originali. In attesa di saperne di più - al momento vige il massimo riserbo sul tema, nonostante le indiscrezioni emerse e le prime conferme -, Steve Mosser di MacRumors e The Tape Drive ha pubblicato su Twitter alcune scoperte interessanti fatte sull'applicazione iOS (e non solo) del servizio streaming . La prima riguarda il logo N Game che dovrebbe riguardare proprio la divisione gaming di Netflix (nome in codice Shark): eccolo qui di seguito.

La seconda novità è invece relativa alla strana presenza di immagini legate a PlayStation 5 all'interno del codice dell'app per iOS. Tra queste spiccano i DualSense - il controller di PS5 - e un'immagine raffigurante Jin Sakai di Ghost of Tsushima. Quale sia il legame tra il brand PlayStation e Netflix non è dato saperlo, anche se è bene ricordare che effettivamente c'è in programma proprio un film di Ghost of Tsushima, quindi non è da escludere che sarà proprio Netflix la piattaforma su cui verrà distribuito.

Le altre speculazioni potrebbero riguardare un accordo volto a migliorare l'offerta di servizi come PlayStation Plus e PlayStation Now, magari con un qualche tipo di integrazione che possa aumentare il valore aggiunto di questi pacchetti in modo da rispondere alle continue offerte fatte da Microsoft con il suo Game Pass, il quale ha spesso proposto un mese gratuito su Disney+ ai suoi abbonati.