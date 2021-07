Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriva su Switch e PC. E c'è già una patch

Il giorno di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin , è arrivato: da oggi, 9 luglio, il titolo è infatti disponibile su PC e su Switch : la versione per la console ibrida di Nintendo è attualmente in offerta su Amazon . Il gioco ha ricevuto subito una patch del D1 su Switch necessaria per poter sfruttare le caratteristiche online . L'aggiornamento 1.0.3 , del peso complessivo di 500 MB, include anche altri piccoli cambiamenti, oltre alla correzione di bug: vediamo di che si tratta.

Installare l'update sarà infatti necessario per avere accesso al contenuto della Deluxe Kit e ai contenuti aggiuntivi come i bonus legati al pre-order. Inoltre, i tempi di caricamento sono stati ridotti: un miglioramento che aveva già interessato la versione di prova.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin appartiene a una costola del franchise che recupera gli elementi fondamentali della serie e del suo mondo e li rielabora in un'esperienza diversa dal filone principale, con un contesto più connotato narrativamente e un gameplay da JRPG dove la componente strategica prende il sopravvento sull'azione. Non aspettatevi, quindi, un titolo in continuità col recente Monster Hunter Rise, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione, ma un gioco che nel combat system si avvicina a Pokémon, per intenderci, con un sistema di debolezze e resistenze in stile morra cinese.