Atari ci tiene a precisare che i giochi mobile F2P attualmente sul mercato continueranno a essere supportati ed espansi, ma non tutti: solo quelli di successo. L'elenco preliminare di titoli destinati a una fine prematura (o alla vendita , dipenderà da un caso all'altro) comprende:

Nuovo cambio di rotta, o ritorno sui propri passi, per la storica Atari : in un comunicato stampa rilasciato oggi pomeriggio, la pioniera del gaming ha annunciato che tornerà a concentrarsi su giochi premium per PC e console , allontanandosi quindi dal mondo del mobile e del free-to-play. Dice l'amministratore delegato e principale azionista Wade J. Rosen:

Contestualmente, Atari ha annunciato anche l'intenzione di chiudere la sussidiaria Atari Casino, che opera prevalentemente in Africa e si specializza sulla produzione di videogiochi d'azzardo. Anche tutte le risorse dedicate allo sviluppo di serie TV, film e simili sarà ridimensionato: l'intenzione per il futuro è di limitarsi a concedere i franchise e le proprietà intellettuali in licenza.

Atari dice di avere in sviluppo "una pipeline importante" di titoli; i primi dovrebbero arrivare la prossima primavera, ma la società non si sbottona su quali potrebbero essere. Del resto, il pozzo da cui attingere è bello profondo: Atari possiede oltre 200 proprietà intellettuali e franchise videoludici. Non è menzionato, ma la manovra dovrebbe permettere ad Atari di concentrarsi anche meglio sulla sua particolare retro-console VCS, che è uscita sul mercato appena qualche settimana fa.