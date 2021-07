Su Steam arriva Games in Italy: offerte su più di 150 giochi italiani

L'estate è arrivata su Steam a suon di sconti già a fine giugno, e in questo contesto c'è spazio anche per una promozione tutta dedicata ai giochi sviluppati da software house italiane. E il nome, infatti, non lascia spazio a dubbi: "Games in Italy".

In totale, l'offerta abbraccia oltre 150 titoli (potete consultarli al link in FONTE) realizzati da più di 70 diverse realtà: l'iniziativa, promossa da IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria videoludica in Italia, rientra nel programma di attività incluse nell'ambito di First Playable, evento B2B internazionale sul game business organizzato in Italia proprio da IIDEA e Toscana Film Commission.

L'obiettivo è chiaro: offrire un'occasione di visibilità internazionale ai giochi italiani, in modo da poter permettere alle idee migliore di incontrare un pubblico più vasto, e alle realtà che le hanno messe in piedi di crescere.