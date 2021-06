Facebook ha annunciato mercoledì scorso l'avvio dei primi test volti ad introdurre annunci pubblicitari nelle app destinate alla piattaforma Oculus Quest. A pochi giorni di distanza è possibile fare un primo bilancio e i risultati non sono molto incoraggianti per il colosso dei social network. Resolution Games prima ha accolto positivamente l'iniziativa, poi ha fatto una parziale retromarcia, dopo aver preso atto che la novità sarebbe risultata poco gradita ai suoi utenti. Dire poco gradita in realtà è un eufemismo: la software house è stata travolta dalle recensioni negative indirizzate a Blaston, uno dei primi giochi che avrebbe dovuto ospitare gli annunci pubblicitari. Tutte avevano in comune la parola "ads" e criticavano gli sviluppatori per la decisione di aprire le porte alla pubblicità. Resolution Games si è affrettata a precisare che non effettuerà più i test pubblicitari su Blaston e le recensioni positive sono tornate.

Per contestualizzare la notizia è utile ricordare che Blaston è un gioco a pagamento (costa 9,99 euro, ora è in sconto a 6,99 nell'Oculus Store), circostanza che spiega ancor di più perché il pubblico abbia mal digerito la prospettiva dei test. Gli sviluppatori non hanno accantonato del tutto il progetto di inserire avvisi pubblicitari, ma lo faranno con Bait!, un gioco distribuito gratuitamente con la formula degli acquisti in-app. Caso Resolution Games-Blaston chiuso, ma il problema di fondo resta. Facebook avrà effettivamente la possibilità di convincere gli sviluppatori ad inserire pubblicità nelle app dopo questi riscontri a dir poco deludenti? - si ricorda che l'opposizione del pubblico sino ad ora è stata rivolta a semplici test, ma potrebbe essere ancora più netta se la novità dovesse entrare a regime. Per il momento Facebook ha ufficializzato l'avvio dei test solo su Blaston e su due non meglio precisate app. Dopo l'epilogo della vicenda che ha interessato la prima sarà interessante valutare quale sarà l'esito dei test sulle altre due.

FACEBOOK E LA PUBBLICITÀ: STRADA SEMPRE PIÙ IN SALITA?

Il piano di Facebook è chiaro: le app, l'Oculus Quest Store e il sistema operativo del visore VR sono sotto il suo diretto controllo e non devono sottostare alle regole delle piattaforme concorrenti. Il riferimento va in primo luogo ad iOS che con la versione 14.5 ha dato un duro colpo agli strumenti che Facebook utilizza per capitalizzare i dati degli utenti per fini pubblicitari. Se il sistema antitracciamento di Apple danneggia il business di Facebook nel mercato della vendita di spazi pubblicitari, cercare alternative è un'operazione lecita e prevedibile, ma l'ago della bilancia potrebbe essere ancora una volta l'utente finale e la sua propensione ad accettare gli annunci pubblicitari. È una strada che sembra abbastanza in salita, quanto meno se il piano è inserire pubblicità nelle app a pagamento - diverso potrebbe essere discorso per quelle gratuite con acquisti in app.