Five Nights at Freddy's, il creatore Scott Cawthon si ritira: cosa è successo

Ho avuto una carriera fortunata, appagante e ricca, premette Scott Cawthon, il creatore della serie Five Nights at Freddy's (FNAF), e poi arriva al dunque: rinuncia allo sviluppo di videogiochi per dedicarsi alla famiglia. Nulla di strano, tanti imprenditori e dirigenti di grandi aziende decidono di fare un passo indietro per ragioni personali. Eppure la decisione sta facendo discutere la Rete perché arriva dopo giornate molto travagliate per Cawthon. Tutto è inizia la settimana scorsa, quando vengono diffuse in rete le indiscrezioni sulle donazioni che Cawthon ha effettuato a favore ad esponenti politici dell'area repubblicana, compreso lo stesso ex presidente Donald Trump. Lo sviluppatore non nega tale supporto, al contrario sottolinea di non essere pentito delle sue scelte: sì, ho sostenuto il presidente Trump, perché sentivo che era l'uomo migliore per alimentare un'economia forte e resistere ai nemici dell'America. Sin qui nulla di male, ognuno è libero di avere le proprie idee politiche.

Il problema è che tra gli utenti che hanno seguito Cawthon negli anni c'è anche chi appartiene alla comunità LGBTQ, rispetto alla quale la parte politica sostenuta dallo sviluppatore ha assunto posizioni tutt'altro che progressiste. Questo passaggio non è sfuggito, così come non è sfuggita la rivendicazione dell'appartenenza all'ala repubblicana: sono repubblicano, sono cristiano, sono a pro-vita, credo in Dio. Credo anche nell'uguaglianza e nella scienza e nel senso comune. Nonostante quello che alcuni possono pensare, tutte queste cose possono convivere. Non sono scuse o promesse di cambiare, è sempre stato così. Se sarò cancellato, sarò cancellato, aveva detto detto Cawthon nella sua prima dichiarazione (su Reddit) commentando l'accaduto. Cancellazione ora arrivata, anche se riguarda solo il suo ruolo e non anche il progetto che stava portando avanti. Cawthon ha quindi confermato che la serie Five Nights at Freddy's continuerà, sarà individuato un nuovo responsabile e in futuro saranno annunciati ulteriori dettagli. Si ricorda che il prossimo capitolo della serie di videogiochi horror è Five Nights at Freddy's: Security Breach, originariamente previsto per l'arrivo entro fine anno - non si sa se e quanto il cambio ai vertici ne rallenterà lo sviluppo.

Annunciando il suo ritiro dalle scene Cawthon ha solo accennato al ''casus belli'', limitandosi a dichiarare: nell'ultima settimana ho ricevuto dimostrazioni di enorme affetto e supporto, molto del quale viene dalla comunità LGBTQ. Dopo la notizia, sui social è diventato molto popolare l'hashtag #ThankYouScott. Sostenere o meno lo sviluppatore dipende probabilmente anche dalla propria fede politica, argomento che esula però dal campo dei videogiochi.

Il trailer di Five Nights at Freddy’s: Security Breach è stato uno dei protagonisti dello State of Play di febbraio.